В Ираке взорвали автобус с военными, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Придорожная бомба попала в автобус с шиитской военизированной группой. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.
"Иракская шиитская военизированная группировка заявляет, что придорожная бомба попала в автобус с его боевиками в восточном Ираке", - говорится в сообщении.
В результате взрыва убиты семь человек, ранены 26 человек.
В заявлении Народных мобилизационных сил говорится, что бомба попала в автобус в восточном городе Балад Руз во время поездки из южной провинции Басра.
Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за нападение. Предполагается, что это могла совершить суннитская группа исламского государства, которая в прошлом преследовала шиитские группы.
Напомним, американская нефтедобывающая компания ExxonMobil эвакуировали иностранцев, работающих на нефтяных месторождениях в провинции Басра на юге Ирака. В компании эти меры объяснили обострением обстановки на Ближнем Востоке.