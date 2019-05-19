В Германии перевернулся междугородний автобус, есть погибший и десятки пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Междугородный автобус перевозчика Flixbus попал в ДТП на автобане близ Лейпцига. Как сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на полицию, один человек погиб, пятеро в тяжелом состоянии, десятки получили легкие травмы, передает УНН.
Всего в автобусе находились 74 пассажира. Причина ДТП пока не называется. Отрезок автобана А9 в районе аварии перекрыт в обе стороны.
На месте работают спасатели, пострадавших транспортируют в госпитали при помощи вертолетов.
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Напомним, сегодня в Каире, столице Египта, в результате взрыва, произошедшего в непосредственной близости от туристического автобуса, пострадали 17 человек.
Ранее УНН сообщал, что в Германии открылся первый электрический автобан.