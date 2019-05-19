У Єгипті стався вибух біля туристичного автобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Каїрі в результаті вибуху, що стався в безпосередній близькості від туристичного автобуса, постраждали 17 осіб. Про це повідомляє Sky News Arabia з посиланням на джерела в екстрених службах Єгипту, передає УНН.
За даними телеканалу, десять постраждалих є громадянами Єгипту, сім - туристами з Південної Африки. Надзвичайна подія сталася в районі нового національного музею в Каїрі, недалеко від Гізи.
Зазначається, що вибуховий пристрій спрацював в момент, коли повз проїжджав екскурсійний автобус.
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Нагадаємо, в Харкові біля одного з будинків стався вибух гранати, в результаті якого загинули дві людини, ще одна постраждала.