В Харькове от взрыва гранаты погибли люди

"18 мая в 23:42 в Основянский отдел полиции поступило сообщение из службы "102" о том, что возле дома № 40 на улице Двинской в городе Харькове произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что на месте происшествия взорвалась граната. От полученных травм погибли 36 и 38-летние мужчины. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в Луганской области мужчина подорвал гранату в помещении филиала одного из банков, в результате чего он погиб на месте, а пять человек были травмированы.