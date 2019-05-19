У Харкові від вибуху гранати загинули люди

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КИЇВ. 19 травня. УНН. У Харкові поблизу одного з будинків стався вибух граната, внаслідок якого загинули двоє чоловіків, ще однин постраждав. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

"18 травня о 23:42 до Основ'янського відділу поліції надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що поблизу будинку № 40 на вулиці Двінській у місті Харкові стався вибух", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що на місці події вибухнула граната. Від отриманих травм загинули 36 та 38-річні чоловіки. 35-річного постраждалого доставили до медичного закладу з множинними осколковими пораненнями голови та тулуба.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини пригоди встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Луганщині чоловік підірвав гранату в приміщенні філії одного з банків, внаслідок чого він загинув на місці, а п’ятеро осіб були травмовані.

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