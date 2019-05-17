На Луганщині чоловік підірвав гранату в приміщенні банку і загинув на місці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Луганщині чоловік підірвав гранату в приміщенні філії одного з банків, внаслідок чого він загинув на місці, а п’ятеро осіб були травмовані. Про це повідомила прес-служба поліції Луганської області, передає УНН.
За даними прес-служби відомства, в Старобільську на Луганщині о 16:30 у приміщенні філії одного з банків чоловік 1972 р.н. підірвав гранату. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 5 цивільних осіб, з яких два – працівники банку, та 3 – місцеві мешканці, які знаходились в цей час у приміщенні банку.
Крім того, тілесні ушкодження отримав співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції. Усі потерпілі наразі перебувають у лікарні, де отримують медичну допомогу.
На місце події виїжджали працівники ГУНП, Старобільського відділу поліції, представники прокуратури, СБУ, державної служби з надзвичайних ситуацій, працюють співробітники слідчо-оперативних груп ГУНП та Старобільського відділу поліції та спеціалісти вибухотехніки.
За попередньою інформацією лікарів, життю постраждалих громадян та працівника поліції нічого не загрожує.
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