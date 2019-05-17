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Актуальное
В Луганской области мужчина подорвал гранату в помещении банка и погиб на месте

В Луганской области мужчина подорвал гранату в помещении банка и погиб на месте

Киев  •  УНН

 • 10191 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Луганской области мужчина подорвал гранату в помещении филиала одного из банков, в результате чего он погиб на месте, а пять человек были травмированы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Луганской области, передает УНН.

По данным пресс-службы ведомства, в Старобельске Луганской в 16:30 в помещении филиала одного из банков мужчина 1972 г.р. подорвал гранату. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых два - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка.

Кроме того, телесные повреждения получил сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице, где получают медицинскую помощь.

На место происшествия выезжали работники ГУНП, Старобельского отдела полиции, представители прокуратуры, СБУ, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работают сотрудники следственно-оперативных групп ГУНП и Старобельского отдела полиции и специалисты взрывотехники.

По предварительной информации врачей, жизни пострадавших граждан и работника полиции ничего не угрожает.

Напомним, в поселке Волковинцы Хмельницкой области неизвестный взорвал банкомат и похитил деньги.

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