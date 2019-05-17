Пьяный мужчина угрожал взорвать автобус с людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Харьковской области пьяный мужчина угрожал взорвать себя в пассажирском автобусе сообщением "Харьков - Чугуев". Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Вчера, 16 мая, около 16:32 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в автобусе. Во время остановки транспортного средства в поселке Рогань одному из пассажиров удалось усмирить дебошира и отобрать опасный предмет. Граждане сразу сообщили о происшествии в полицию.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Липецкого отделения полиции.
Правонарушителем оказался 58-летний житель Чугуевского района.
Как выяснили полицейские, между злоумышленником, который был пьян, и его сожительницей в автобусе возник конфликт. Мужчина вытащил из кармана куртки ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину.
Боеприпас изъяли и направили на исследование.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Донецкой области рецидивист торговал взрывчаткой.