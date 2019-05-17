П’яний чоловік погрожував підірвати автобус з людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Харківщині п’яний чоловік погрожував підірвати себе у пасажирському автобусі сполученням "Харків - Чугуїв". Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Вчора, 16 травня, близько 16:32 до чергової частини Липецького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік погрожує підірвати гранату в автобусі. Під час зупинки транспортного засобу в селищі Рогань одному з пасажирів вдалося вгамувати дебошира та відібрати небезпечний предмет. Громадяни відразу повідомили про подію до поліції.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Липецького відділення поліції.
Правопорушником виявився 58-річний мешканець Чугуївського району.
Як з’ясували поліцейські, між зловмисником, який був напідпитку, та його співмешканкою в автобусі виник конфлікт. Чоловік витягнув з кишені куртки ручну гранату Ф-1, висмикнув чеку та погрожував підірвати себе та жінку.
Боєприпас вилучили і направили на дослідження.
Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Донеччині рецидивіст торгував вибухівкою.