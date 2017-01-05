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Президенту Украины предложили назначить зарплату нардепам на уровне прожиточного минимума

Президенту Украины предложили назначить зарплату нардепам на уровне прожиточного минимума

Киев • УНН

 • 16284 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой призвали Петра Порошенко назначить заработную плату народным депутатам на уровне прожиточного минимума, передает УНН.

Автором петиции выступил Игорь Криль.

"Назначить заработную плату народным депутатам на уровне прожиточного минимума", - говорится в тексте петиции № 22/032301-эп.

Петиция была зарегистрирована 3 января 2017 г. и собрала пока 68 подписей из 25 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 88 дней.

Как сообщал УНН, П.Порошенко призвали установить языковую квоту для печатных СМИ.

Украинские Национальные Новости

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