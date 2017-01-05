Президенту України запропонували призначити зарплату нардепам на рівні прожиткового мінімуму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, в якій закликали Петра Порошенка призначити заробітну плату народним депутатам на рівні прожиткового мінімуму, передає УНН.
Автором петиції виступив Ігор Кріль.
“Призначити заробітну плату народним депутатам на рівні прожиткового мінімуму”, — йдеться в тексті петиції № 22/032301-еп.
Петиція була зареєстрована 3 січня 2017 року і зібрала наразі 68 підписів із 25 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилось 88 днів.
Як повідомляв УНН, П.Порошенка закликали встановити мовну квоту для друкованих ЗМІ.