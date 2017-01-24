Президентский лимузин Д.Трампа будет готов в конце марта - СМИ

Автомобиль для нового президента должен был быть готов ко дню инаугурации, однако компания General Motors не успела выполнить заказ. Поэтому Д.Трамп должен будет пользоваться автомобилем его предшественника Б.Обамы еще в течение нескольких месяцев.

Сообщается, что General Motors получила не менее 16 млн. долл. за разработку нового президентского лимузина, работа над которым началась еще в 2014 году.

Как сообщал УНН, восковую фигуру Д.Трампа представили в лондонском Музее мадам Тюссо.