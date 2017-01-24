Президентский лимузин Д.Трампа будет готов в конце марта - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Новый президентский лимузин президента США Дональда Трампа будет готов не раньше 30 марта, передает УНН со ссылкой на LawNewz.
Автомобиль для нового президента должен был быть готов ко дню инаугурации, однако компания General Motors не успела выполнить заказ. Поэтому Д.Трамп должен будет пользоваться автомобилем его предшественника Б.Обамы еще в течение нескольких месяцев.
Сообщается, что General Motors получила не менее 16 млн. долл. за разработку нового президентского лимузина, работа над которым началась еще в 2014 году.
Как сообщал УНН, восковую фигуру Д.Трампа представили в лондонском Музее мадам Тюссо.