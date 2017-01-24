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Президентський лімузин Д.Трампа буде готовий наприкінці березня - ЗМІ

Президентський лімузин Д.Трампа буде готовий наприкінці березня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 6597 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Новий президентський лімузин президента США Дональда Трампа буде готовий не раніше 30 березня, передає УНН з посиланням на LawNewz.

Автомобіль для нового президента мав бути готовий до дня інавгурації, однак компанія General Motors не встигла виконати замовлення. Тому Д.Трамп повинен буде користуватися автомобілем його попередника Б.Обами ще протягом кількох місяців.

Повідомляється,що General Motors отримала щонайменше 16 млн. дол. за розробку нового президентського лімузину, робота над яким розпочалася ще в 2014 році.

Як повідомляв УНН, воскову фігуру Д.Трампа представили у лондонському Музеї мадам Тюссо.

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