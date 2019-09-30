Президентский комитет ПАСЕ приедет для консультаций в Киев

"Президентский комитет ПАСЕ в ближайшее время приедет для консультаций в Киев. Первые новости из Страсбурга, где сегодня откроется осенняя сессия ПАСЕ. Как вы знаете, Украина не будет принимать участие в ее официальных мероприятиях", - сообщил он.

При этом Гончаренко добавил, что несколько членов ПАСЕ, в том числе и он, "приехали в Ассамблею для неформальной работы, проведения консультаций и прочее". "И вот есть первые новости. По предложению группы Европейской народной партии и группы консерваторов, в которую я имею честь входить, на Президентском комитете ПАСЕ (ПК - в него входит президент ПАСЕ, лидеры политических групп Ассамблеи) принято решение в ближайшее время провести заседание ПК в Киеве для проведения консультаций с Украиной", - добавил нардеп.

Напомним, 30 сентября в Страсбурге начинается осенняя сессия ПАСЕ.