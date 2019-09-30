Президентський комітет ПАРЄ приїде для консультацій до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президентський комітет Парламентської асамблеї Ради Європи найближчим часом приїде до Києва для консультацій. Про це повідомив народний депутат, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Президентський комітет ПАРЄ найближчим часом приїде для консультацій до Києва. Перші новини зі Страсбурга, де сьогодні відкриється осіння сесія ПАРЄ. Як ви знаєте, Україна не братиме участь в її офіційних заходах", - повідомив він.
При цьому Гончаренко додав, що кілька членів ПАРЄ, у тому числі і він, "приїхали в Асамблею для неформальної роботи, проведення консультацій та іншого". "І ось є перші новини. За пропозицією групи Європейської народної партії та групи консерваторів,у яку я маю честь входити, на Президентському комітеті ПАРЄ (ПК - у нього входить президент ПАРЄ, лідери політичних груп Асамблеї) ухвалено рішення найближчим часом провести засідання ПК у Києві для проведення консультацій з Україною", - додав нардеп.
Нагадаємо, 30 вересня у Страсбурзі розпочинається осіння сесія ПАРЄ.