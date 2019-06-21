Президентка Грузии объяснила, почему прервала свой визит в Беларусь

“Сейчас в Грузии напряженная ситуация, поэтому я посчитала, что обязательно должна быть там (в Грузии), глава государства должна быть на месте, поэтому должна уехать и быть рядом со своим народом”, — сказала она в пятницу на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Кроме того, Зурабишвили поблагодарила Лукашенко за то, что он нашел время для встречи. “Это было неожиданно, что я уезжаю”, — отметила она. — Я готовилась к этому визиту, желаю провести вам хорошо Европейские игры, хотела бы, конечно поболеть за своих (атлетов), и взять как можно больше медалей, но придется болеть (за своих спортсменов) на расстоянии".

Напоминаем, президентка Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу прервала свой визит в Беларусь и возвращается в Тбилиси.