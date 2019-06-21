Президентка Грузії пояснила, чому перервала свій визит у Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що перериває візит до Білорусі, що у напруженій ситуації, яка склалася бути з грузинським народом, передає УНН.
“Зараз в Грузії напружена ситуація, тому я порахувала, що обов’язково повинна бути там (в Грузії), глава держави має бути на місці, тому повинна виїхати і бути поруч зі своїм народом”, — сказала вона в п’ятницю на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенко.
Крім того, Зурабішвілі подякувала Лукашенко за те, що він знайшов час для зустрічі. “Це було несподівано, що я їду”, — зазначила вона. — Я готувалася до цього візиту, бажаю провести вам добре Європейські ігри, хотіла б, звичайно повболівати за своїх (атлетів), і взяти якомога більше медалей, але доведеться вболівати (за своїх спортсменів) на відстані".
Нагадуємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в п’ятницю перервала свій візит до Білорусі і повертається в Тбілісі.