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Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото с Лукашенко на климатическом саммите COP28

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 11:13  •  18168 просмотра

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Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото на COP28 в Дубае из-за присутствия белорусского лидера Александра Лукашенко, ссылаясь на его роль в агрессии России против Украины.

Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались от совместной фотографии на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP28 в Дубае из-за присутствия белорусского диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщает литовский вещатель LRT, передает УНН.

Детали 

Было бы лицемерием стоять бок о бок с главой государства, которое стало центром агрессии России против Украины, и обсуждать будущее мира и изменение климата где угодно

- заявил литовский лидер.

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По его словам, белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с россией несет ответственность за происходящее в Украине. В частности, за гибель тысяч людей и катастрофическое влияние на окружающую среду.

Это называется семейное фото. Лукашенко не принадлежит к той семье, к которой мы хотим принадлежать заявил президент Литвы.

 - заявил президент Литвы. 

Дополнение 

Вместе с ним президенты Латвии и Польши Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда также отказались от совместного фото на встрече мировых лидеров конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае.

Еще до войны в Украине, развязанной Россией в 2022 году, авторитарного лидера Беларуси осуждали за репрессии против оппозиции, ограничение демократических свобод, наплыв мигрантов в восточные члены ЕС.

Уже после 24 февраля западные лидеры обвинили лукашенко в том, что он позволил рф использовать белорусскую территорию как плацдарм для нападения на Украину.

Напомним

На климатическом саммите COP28 обсуждается необходимость постепенного отказа от ископаемого топлива, а страны с низким уровнем дохода, зависимые от нефти, выступают за международную поддержку, чтобы предотвратить экономический коллапс.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
Президенти Литви, Латвії та Польщі відмовилися від спільного фото з Лукашенком на кліматичному саміті COP28
Presidents of Lithuania, Latvia and Poland refuse to take a photo with Lukashenko at the COP28 climate summit
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