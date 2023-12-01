Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото с Лукашенко на климатическом саммите COP28

Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались от совместной фотографии на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP28 в Дубае из-за присутствия белорусского диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщает литовский вещатель LRT, передает УНН.

Детали

Было бы лицемерием стоять бок о бок с главой государства, которое стало центром агрессии России против Украины, и обсуждать будущее мира и изменение климата где угодно - заявил литовский лидер.

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По его словам, белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с россией несет ответственность за происходящее в Украине. В частности, за гибель тысяч людей и катастрофическое влияние на окружающую среду.

Это называется семейное фото. Лукашенко не принадлежит к той семье, к которой мы хотим принадлежать заявил президент Литвы. - заявил президент Литвы.

Дополнение

Вместе с ним президенты Латвии и Польши Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда также отказались от совместного фото на встрече мировых лидеров конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае.

Еще до войны в Украине, развязанной Россией в 2022 году, авторитарного лидера Беларуси осуждали за репрессии против оппозиции, ограничение демократических свобод, наплыв мигрантов в восточные члены ЕС.

Уже после 24 февраля западные лидеры обвинили лукашенко в том, что он позволил рф использовать белорусскую территорию как плацдарм для нападения на Украину.

Напомним

На климатическом саммите COP28 обсуждается необходимость постепенного отказа от ископаемого топлива, а страны с низким уровнем дохода, зависимые от нефти, выступают за международную поддержку, чтобы предотвратить экономический коллапс.

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