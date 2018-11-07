Президента Молдовы могут привлечь к ответственности за отказ подписывать закон

Чеботарь считает, что слишком много нарушений уже накоплено, и есть все предпосылки для того, чтобы глава государства преследовался за “узурпацию власти в государстве”.

“Я думаю, что в настоящее время накоплено достаточно дел, которые можно квалифицировать как узурпацию государственной власти президентом. Эти дела могут быть расследованы, а затем президент будет подлежать уголовному преследованию. Он будет нести ответственность. Это то, что я думаю как юрист. Я не выношу никаких приговоров или решений, но у меня складывается впечатление, что этот вопрос может возникнуть”, — заявил Владимир Чеботарь.

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“У меня есть вопрос к Президенту, к президентскому учреждению, которое я уважаю. Кажется, что Игорь Додон тоже уважает президентскую учреждение, по крайней мере, мы его уважаем. Однако иногда я немного не понимаю. Как можно позволять себе такое поведение по отношению к президентскому учреждению, в отношении себя? Как вы можете делать такие политические шоу? Я не понимаю”, — сказал Чеботарь на одном из телеканалов.

Вице-председатель Демократической партии провел параллель между Игорем Додоном и президентом Румынии Клаусом Йоханниса.

“Также Президент Румынии не желает подписывать некоторые указы, но он знает, что это его обязанность в соответствии с Конституцией. Он пытается вести переговоры, находить политические компромиссы, но выполняет свой долг. Я даже не знаю, сколько раз этот цирк еще повторится ”, - добавил Чоботори.

Сам Додон во вторник заявил, что не намерен утверждать четыре законопроекта, одобренные парламентом, и готов обжаловать их в Конституционном суде.

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“Есть минимум четыре законопроекта, которые я не готов одобрить. Это празднование Дня Европы 9 мая, когда мы отмечаем День Победы, передача территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового посольства США, новый кодекс о телерадиовещании и еще законопроект о карабинеров, принятый в первом чтении. Очевидно, что я не подпишу эти законы и обращусь в КС”, — сообщил он на телеканале “НТВ-Молдова”.

Напомним, 24 сентября Конституционный суд Молдовы в очередной раз временно отстранил от должности президента Игоря Додона.

Решение Конституционного суда связано с тем, что И.Додон отказался утвердить новых министров.

Как сообщало УНН, 28 сентября председатель парламента Молдовы Андриан Канду утверждает, что следующий парламент, возможно, выступит за еще более упрощения института президента страны.