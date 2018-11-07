Президента Молдови можуть притягнути до відповідальності за відмову підписувати закон

Чеботар вважає, що занадто багато порушень вже накопичено, і є всі передумови для того, щоб глава держави переслідувався за “узурпацію влади у державі”.

“Я думаю, що в даний час накопичено достатньо справ, які можна кваліфікувати як узурпацію державної влади президентом. Ці справи можуть бути розслідувані, а потім президент підлягатиме кримінальному переслідуванню. Він буде нести відповідальність. Це те, що я думаю як юрист. Я не виношу ніяких вироків чи рішень, але у мене складається враження, що це питання може виникнути”, - заявив Володимир Чеботар.

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“У мене є питання до Президента, до президентської установи, яку я поважаю. Здається, що Ігор Додон теж шанує президентську установу, принаймні, ми її поважаємо. Однак іноді я дещо не розумію. Як можна дозволяти собі таку поведінку стосовно президентської установи, стосовно себе? Як ви можете робити такі політичні шоу? Я не розумію”, — сказав Чеботар на одному з телеканалів.

Віце-голова Демократичної партії провів паралель між Ігорем Додоном та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

“Також Президент Румунії не бажає підписувати деякі укази, але він знає, що це його обов’язок відповідно до Конституції. Він намагається вести переговори, знаходити політичні компроміси, але виконує свій обов’язок. Я навіть не знаю, скільки разів цей цирк ще повториться”, — додав Чоботорі.

Сам Додон у вівторок заявив, що не має наміру стверджувати чотири законопроекти, схвалені парламентом, та готовий оскаржити їх у Конституційному суді.

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“Є мінімум чотири законопроекти, які я не готовий схвалити. Це святкування Дня Європи 9 травня, коли ми відзначаємо День Перемоги, передача території колишнього республіканського стадіону під будівництво нового посольства США, новий кодекс про телерадіомовлення і ще є законопроект про карабінерів, прийнятий у першому читанні. Очевидно, що я не підпишу ці закони та звернуся до КС”, — повідомив він на телеканалі “НТВ-Молдова”.

Нагадаємо, 24 вересня Конституційний суд Молдови вчергове тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона.

Рішення Конституційного суду пов’язане з тим, що І.Додон відмовився затвердити нових міністрів.

Як повідомляло УНН, 28 вересня голова парламенту Молдови Андріан Канду стверджує, що наступний парламент, можливо, виступить за ще більше спрощення інституту президента країни.