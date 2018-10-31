Додон пообіцяв патріарху Кирилу, що молдовська церква залишиться частиною РПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон провів зустріч з головою Руської православної церкви Кирилом в Москві, під час якої заявив, що молдовська церква залишиться частиною РПЦ. Про це він написав середу на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Провів зустріч зі Святішим Патріархом Московським і всієї Русі Кирилом. Обговорили питання підтримки православних і сімейних цінностей в Республіці Молдова. Зазначив, що у наших народів спільні духовні цінності і у нас загальна православна церква. Молдавська церква є складовою частиною Російської Православної Церкви. Так було, є і, я впевнений, так буде і далі”, — написав молдовський лідер.
За його словами, такої самої думки дотримується більшість православних вірян Молдови.
Крім того, зазначив політик, під час зустрічі обговорювались терміни пастирського візиту патріарха Кирила в Молдову. Додон висловив надію на те, що візит відбудеться найближчим часом.
“Святіший Владика вручив мені орден преподобного Сергія Радонезького, другого ступеня, за увагу до активної підтримки церковно-громадських ініціатив Православної Церкви Молдови”, — додав президент.
Як повідомляв УНН, отримання Томосу українською церквою може мати наслідки для всього регіону.
Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон перебуває з візитом у Москві. Сьогодні запланована зустріч молдавського лідера з російським колегою Володимиром Путіним.