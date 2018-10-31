Додон пообіцяв патріарху Кирилу, що молдовська церква залишиться частиною РПЦ

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон провів зустріч з головою Руської православної церкви Кирилом в Москві, під час якої заявив, що молдовська церква залишиться частиною РПЦ. Про це він написав середу на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.