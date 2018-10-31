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8 марта, 10:25 • 116474 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Додон пообещал патриарху Кириллу, что молдовская церковь останется частью РПЦ

Додон пообещал патриарху Кириллу, что молдовская церковь останется частью РПЦ

Киев  •  УНН

 • 20537 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с председателем Русской православной церкви Кириллом в Москве, во время которой заявил, что молдовская церковь останется частью РПЦ. Об этом он написал сегодня на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Провел встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Обсудили вопросы поддержки православных и семейных ценностей в Республике Молдова. Отметил, что у наших народов общие духовные ценности и у нас общая православная церковь. Молдовская церковь является составной частью Русской Православной Церкви. Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше", - написал молдовский лидер.

По его словам, такого же мнения придерживается большинство православных верующих Молдовы.

Кроме того, отметил политик, во время встречи обсуждались сроки пастырского визита патриарха Кирилла в Молдову. Додон выразил надежду на то, что визит состоится в ближайшее время.

"Святейший Владыка вручил мне орден преподобного Сергия Радонежского, второй степени, за внимание к активной поддержке церковно-общественных инициатив Православной Церкви Молдовы", - добавил президент.

Как сообщал УНН, получения Томоса украинской церковью может иметь последствия для всего региона.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон находится с визитом в Москве. Сегодня запланирована встреча молдовского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

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