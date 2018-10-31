Додон пообещал патриарху Кириллу, что молдовская церковь останется частью РПЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с председателем Русской православной церкви Кириллом в Москве, во время которой заявил, что молдовская церковь останется частью РПЦ. Об этом он написал сегодня на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Провел встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Обсудили вопросы поддержки православных и семейных ценностей в Республике Молдова. Отметил, что у наших народов общие духовные ценности и у нас общая православная церковь. Молдовская церковь является составной частью Русской Православной Церкви. Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше", - написал молдовский лидер.
По его словам, такого же мнения придерживается большинство православных верующих Молдовы.
Кроме того, отметил политик, во время встречи обсуждались сроки пастырского визита патриарха Кирилла в Молдову. Додон выразил надежду на то, что визит состоится в ближайшее время.
"Святейший Владыка вручил мне орден преподобного Сергия Радонежского, второй степени, за внимание к активной поддержке церковно-общественных инициатив Православной Церкви Молдовы", - добавил президент.
Как сообщал УНН, получения Томоса украинской церковью может иметь последствия для всего региона.
Напомним, президент Молдовы Игорь Додон находится с визитом в Москве. Сегодня запланирована встреча молдовского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.