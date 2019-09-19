Президент назначил нового главу Винницкой ОГА

В тексте президентского указа № 705/2019 указано, что: “Освободить Коровия Валерия Викторовича от должности председателя Винницкой областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”.

Также, согласно тексту указа № 706/2019, отмечается, что: “Назначить Скальского Владислава Владимировича председателем Винницкой областной государственной администрации”.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Стадника председателем Николаевской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе Президента № 707/2019 от 18 сентября.