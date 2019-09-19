Президент призначив нового очільника Вінницької ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Коровія Валерія та призначив новим очільником Вінницької ОДА Скальського Владислава, пише УНН з посиланням на сайт Глави держави.
У тексті президентського указу № 705/2019 вказано, що: “Звільнити Коровія Валерія Вікторовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”.
Також, згідно тексту указу № 706/2019, зазначається, що: “Призначити Скальського Владислава Володимировича головою Вінницької обласної державної адміністрації”.
Як передавав УНН, Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Стадніка головою Миколаївської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі Президента № 707/2019 від 18 вересня.