Зеленський призначив голову Миколаївської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Стадніка головою Миколаївської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі Президента №707/2019 від 18 вересня, передає УНН.
"Призначити Стадніка Олександра Васильовича головою Миколаївської обласної державної адміністрації", - сказано у документі.
Довідка УНН: Олександр Васильович Стаднік був в. о. начальника ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві. Освіта: повна вища, у 2006 році Київський національний університет внутрішніх справ, спеціальність – "Правознавство", кваліфікація – юрист. Спеціальне звання: інспектор податкової та митної справи І рангу.