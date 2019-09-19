Зеленский назначил главу Николаевской ОГА

"Назначить Стадника Александра Васильевича председателем Николаевской областной государственной администрации", - сказано в документе.

Справка УНН: Александр Васильевич Стадник был и. о. начальника ГНИ в Днепровском районе ГУ ГФС в Киеве. Образование: высшее, в 2006 году Киевский национальный университет внутренних дел, специальность - "Правоведение", квалификация - юрист. Специальное звание: инспектор налогового и таможенного дела І ранга.