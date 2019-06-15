Президент уволил посла Украины в Швеции

"Освободить Сагача Игоря Михайловича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция", - говорится в документе.

Напомним, Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года.

Как сообщал УНН, вчера украинский президент Владимир Зеленский уволил руководство Нацгвардии.