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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент уволил посла Украины в Швеции

Киев • УНН

 • 10007 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция Игоря Сагача. Об этом говорится в соответствующем указе №411/2019, который был обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

Президент уволил посла Украины в Швеции

"Освободить Сагача Игоря Михайловича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция", - говорится в документе.

Напомним, Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года.

Как сообщал УНН, вчера украинский президент Владимир Зеленский уволил руководство Нацгвардии.

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