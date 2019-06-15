Президент уволил посла Украины в Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция Игоря Сагача. Об этом говорится в соответствующем указе №411/2019, который был обнародован на сайте главы государства, передает УНН.
"Освободить Сагача Игоря Михайловича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция", - говорится в документе.
Напомним, Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года.
Как сообщал УНН, вчера украинский президент Владимир Зеленский уволил руководство Нацгвардии.