Президент звільнив посла України у Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція Ігоря Сагача. Про це йдеться у відповідному указі №411/2019, який було оприлюднено на сайті глави держави, передає УНН.
"Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Сагач був призначений на посаду посла України в Швеції в березні 2015 року.
Як повідомляв УНН, вчора український президент Володимир Зеленський звільнив керівництво Нацгвардії.