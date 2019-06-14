Зеленський звільнив керівництво Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про увільнення від виконання обов'язків командувача Національної гвардії України Миколи Балана, як і про звільнення його з посади заступника командувача НГУ, а також звільнив Олега Кулика з посади заступника командувача НГУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст оприлюднених президентських указів.
"Увільнити Балана Миколу Івановича від виконання обов'язків командувач Національної гвардії України", - йдеться в указі №404/2019 від 13 червня.
Указом №405/2019 від 13 червня Президент звільнив Балана з посади заступника командувача Національної гвардії України.
А указом №406/2019 від 13 червня - звільнив Олега Кулика з посади заступника командувача Національної гвардії України та зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України.
Нагадаємо, у травні п'ятий Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова.