Президент уволил начальника управления СБУ в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Президента Украины №72/2019.
"Уволил КОСИНСКОГО Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", - говорится в документе.
Как сообщал УНН, Порошенко уволил Олега Гладковского с должности Первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины после скандала с хищением в оборонной сфере.
Напомним, что уволен Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Узбекистан Юрий Савченко.