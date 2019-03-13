Порошенко звільнив посла України в Республіці Узбекистан
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив надзвичайного і поважного посла України в Республіці Узбекистан Савченка Юрія Васильовича. Про це зазначається в указі глави держави № 70/2019, передає УНН.
Президент звільнив Савченка Юрія Васильовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Узбекистан.
Як повідомляв УНН, Президент України заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко звільнив надзвичайних і повноважних Послів України в Державі Катар та Арабській Республіці Єгипет.