Порошенко уволил посла Украины в Республике Узбекистан

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112260 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116600 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119230 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119714 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150006 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116623 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141121 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145107 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130466 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130465 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Порошенко уволил посла Украины в Республике Узбекистан

Порошенко уволил посла Украины в Республике Узбекистан

Киев  •  УНН

 • 10916 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил чрезвычайного и уважительного посла Украины в Республике Узбекистан Савченко Юрия Васильевича. Об этом говорится в указе главы государства № 70/2019, передает УНН.

Президент уволил Савченко Юрия Васильевича от должности чрезвычайного и уважительного посла Украины в Республике Узбекистан.

Как сообщал УНН, Президент Украины заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко освободил чрезвычайных и полномочных послов Украины в Государстве Катар и Арабской Республике Египет.

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