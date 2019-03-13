Порошенко уволил посла Украины в Республике Узбекистан

Президент уволил Савченко Юрия Васильевича от должности чрезвычайного и уважительного посла Украины в Республике Узбекистан.

Как сообщал УНН, Президент Украины заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко освободил чрезвычайных и полномочных послов Украины в Государстве Катар и Арабской Республике Египет.



