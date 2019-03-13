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Президент звільнив начальника управління СБУ в Сумській області

Президент звільнив начальника управління СБУ в Сумській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ Президента України №72/2019.

"Звільнити КОСИНСЬКОГО Владислава Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНН, Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України після скандалу з розкраданням в оборонній сфері.

Нагадаємо, що звільнено надзвичайного і поважного посла України в Республіці Узбекистан Юрія Савченка.

Українські Національні Новини

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