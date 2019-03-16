Президент уволил главу Полтавской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сегодня в Полтаве подписал указ об увольнении председателя Полтавской ОГА Валерия Головко. Об этом Порошенко заявил во время выступления на мероприятиях в Полтавской области, передает корреспондент УНН.
"Обратился к Кабинету министров с предложением прислать мне представление на увольнение председателя Полтавской ОГА Валерия Головко", - отметил Порошенко в Twitter.
Президент отметил, что у Головко возникли серьезные претензии в НАБУ, и для объективного расследования будет лучше, если он не будет занимать высокой государственной должности.
"Последнее слово, конечно, за судом, но мы должны создавать условия, чтобы расследования вызывали общественное доверие. Правительство сделало соответствующее представление и я сегодня в Полтаве подписал указ об увольнении господина Головко. Пока исполнять обязанности главы ОГА будет Роман Товстый", - заявил Президент.
Напомним, начиная с 22 февраля НАБУ провело ряд обысков у чиновников Полтавской ОГА. Следователи подозревают, что руководители Полтавской облгосадминистрации требовали от предпринимателей взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин.
Звернуся до Кабінету Міністрів із пропозицією надіслати мені подання на звільнення голови Полтавської ОДА Валерія Головка. До нього виникли серйозні претензії у НАБУ, і для об’єктивного розслідування буде краще, якщо пан Головко не обійматиме високої державної посади. pic.twitter.com/wVBOtHr9FH— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2019 г.