Президент звільнив голову Полтавської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко сьогодні в Полтаві підписав указ про звільнення голови Полтавської ОДА Валерія Головка. Про це Порошенко заявив під час виступу на заходах у Полтавській області, передає кореспондент УНН.
"Звернуся до Кабінету міністрів із пропозицією надіслати мені подання на звільнення голови Полтавської ОДА Валерія Головка", - зазначив Порошенко в Twitter.
Президент зазначив, що до Головка виникли серйозні претензії у НАБУ, і для об’єктивного розслідування буде краще, якщо він не обійматиме високої державної посади.
"Останнє слово, звісно, за судом, але ми маємо створювати умови, щоб розслідування викликали суспільну довіру. Уряд зробив відповідне подання, і я сьогодні в Полтаві підписав указ про звільнення пана Головка. Поки що виконувати обов’язки голови ОДА буде Роман Товстий", - заявив Президент.
Нагадаємо, починаючи з 22 лютого НАБУ провело низку обшуків у чиновників Полтавської ОДА. Слідчі підозрюють, що керівники Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин.
Звернуся до Кабінету Міністрів із пропозицією надіслати мені подання на звільнення голови Полтавської ОДА Валерія Головка. До нього виникли серйозні претензії у НАБУ, і для об’єктивного розслідування буде краще, якщо пан Головко не обійматиме високої державної посади. pic.twitter.com/wVBOtHr9FH— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2019 г.