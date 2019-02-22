НАБУ проводить обшуки у низки чиновників Полтавщини

"22 лютого 2019 року детективи НАБУ проводять обшуки за місцем роботи та проживання низки посадових осіб Полтавської ОДА. Слідчі дії проводяться на підставі ухвал слідчого судді під процесуальним керівництвом САП, в межах розслідування кримінального провадження за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовими особами Полтавської ОДА за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - повідомили у НАБУ.



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Як повідомляв УНН, В Україні проводять понад 30 обшуків у пошуках "виборчих пірамід".