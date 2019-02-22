НАБУ проводит обыски у ряда чиновников в Полтавской области

"22 февраля 2019 детективы НАБУ проводят обыски по месту работы и жительства ряда должностных лиц Полтавской ОГА. Следственные действия проводятся на основании постановлений следственного судьи под процессуальным руководством САП, в рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностными лицами Полтавской ОГА по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - сообщили в НАБУ.



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Как сообщал УНН, в Украине проводят более 30 обысков в поисках "избирательных пирамид" .