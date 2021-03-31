Президент Зеленский отметил наградами работников театра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 37591 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 54378 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105904 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141799 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194058 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192695 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278423 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325510 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157812 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143122 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
Президент Зеленский отметил наградами работников театра

Президент Зеленский отметил наградами работников театра

Киев  •  УНН

 • 15520 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ “О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра”. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Детали

В частности, трех деятелей театрального искусства, среди которых актер театра и кино Алексей Вертинский, награждено орденом “За заслуги” III степени; актриса театра и кино Олеся Жураковская и ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Полина Лазова отмечены орденом княгини Ольги III степени.

Согласно указу, семь деятелей театра получили почетное звание народного артиста Украины, 21 художник — звание заслуженного артиста Украины, четыре — звание заслуженного деятеля искусств Украины, еще четверо — заслуженного работника культуры Украины и один — звание заслуженного художника Украины.

Напомним

Владимир Зеленский соответствующим указом назначил стипендии Президента выдающимся паралимпийцам и дефлимпийцам и их тренерам.

Украинские Национальные Новости

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