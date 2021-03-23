Володимир Зеленський призначив стипендії Президента видатним паралімпійцям
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Володимир Зеленський відповідним указом призначив стипендії Президента видатним паралімпійцям і дефлімпійцям та їхнім тренерам. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
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Згідно з документом, стипендії Глави держави призначені вісьмом видатним спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та десятьом їхнім тренерам.
Серед стипендіатів такі спортсмени: Борис Бабар, Юлія Батенкова-Бауман, Віталій Казаков, Оксана Шишкова та інші. Усі вони отримають стипендію у розмірі 12 тисяч гривень.
Зазначеним в указі спортсменам і тренерам, яким стипендія вже була призначена Президентом на певний строк, надалі виплачується стипендія, передбачена цим указом.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, який передбачає стипендії для найкращих учасників ЗНО, премії переможцям учнівських олімпіад і гранти на навчання за кордоном.