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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52263 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72927 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110111 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145652 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195966 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193619 просмотра

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2 марта, 18:35 • 279934 просмотра

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Владимир Зеленский назначил стипендии Президента выдающимся паралимпийцам

Владимир Зеленский назначил стипендии Президента выдающимся паралимпийцам

Киев  •  УНН

 • 13938 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Владимир Зеленский соответствующим указом назначил стипендии Президента выдающимся паралимпийцам и дефлимпийцам и их тренерам. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Детали

Согласно документу, стипендии Главы государства назначены восьми выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и десяти их тренерам.

Среди стипендиатов такие спортсмены: Борис Бабар, Юлия Батенкова-Бауман, Виталий Казаков, Оксана Шишкова и другие. Все они получат стипендию в размере 12 000 гривен.

Указанным в указе спортсменам и тренерам, которым стипендия уже была назначена Президентом на определенный срок, в дальнейшем выплачивается стипендия, предусмотренная настоящим указом.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, предусматривающий стипендии для лучших участников ВНО , премии победителям олимпиад и гранты на обучение за рубежом

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