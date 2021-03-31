Президент Зеленський відзначив нагородами працівників театру

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Зокрема, трьох діячів театрального мистецтва, серед яких актор театру та кіно Олексій Вертинський, нагороджено орденом “За заслуги” ІІІ ступеня; акторка театру та кіно Олеся Жураківська та провідний майстер сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Поліна Лазова відзначені орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Згідно з указом, сім діячів театру отримали почесне звання народного артиста України, 21 митець — звання заслуженого артиста України, чотири — звання заслуженого діяча мистецтв України, ще четверо — заслуженого працівника культури України і один — звання заслуженого художника України.

Нагадаємо

Володимир Зеленський відповідним указом призначив стипендії Президента видатним паралімпійцям і дефлімпійцям та їхнім тренерам.