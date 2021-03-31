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Президент Зеленський відзначив нагородами працівників театру

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня театру”. Про це пише УНН з  посиланням на пресслужбу ОП.

Деталі

Зокрема, трьох діячів театрального мистецтва, серед яких актор театру та кіно Олексій Вертинський, нагороджено орденом “За заслуги” ІІІ ступеня; акторка театру та кіно Олеся Жураківська та провідний майстер сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Поліна Лазова відзначені орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Згідно з указом, сім діячів театру отримали почесне звання народного артиста України, 21 митець — звання заслуженого артиста України, чотири — звання заслуженого діяча мистецтв України, ще четверо — заслуженого працівника культури України і один — звання заслуженого художника України.

Нагадаємо

Володимир Зеленський відповідним указом призначив стипендії Президента видатним паралімпійцям і дефлімпійцям та їхнім тренерам.

Українські Національні Новини

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