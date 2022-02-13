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15 марта, 19:03 • 101342 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131307 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117117 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111175 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101289 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98517 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85821 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119106 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Президент Зеленский провел телефонный разговор с главой Евросовета

Президент Зеленский провел телефонный разговор с главой Евросовета

Киев • УНН

 • 21791 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в Тwitter.

Цитата

“Важный разговор с Шарлем Мишелем. Главные вопросы - совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках Нормандской четверки. Преданы дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен ЕС за макрофинансовую поддержку Украины", - написал Зеленский.

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Из-за напряженной ситуацией вокруг Украины последние недели украинские дипломаты и глава государства проводят постоянные консультации и переговоры с представителями и главами других государств и международных организаций.

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