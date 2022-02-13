Президент Зеленський провів телефонну розмову з головою Євроради
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Євроради Шарлем Мішелем, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення глави держави у Тwitter.
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“Важлива розмова з Шарлем Мішелем. Головні питання — спільна протидія безпековим викликам і санкції. Обговорили останні міжнародні перемовини, активізацію мирного процесу в межах Нормандської четвірки. Віддані дипломатичному врегулюванню конфлікту. Вдячний ЄС за макрофінансову підтримку України», - написав Зеленський.
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Через напружену ситуацією довкола України останні тижні українські дипломати та глава держави проводять постійні консультації та переговори з представниками та главами інших держав та міжнародних організацій.