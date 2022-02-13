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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 54208 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Президент Зеленський провів телефонну розмову з головою Євроради

Президент Зеленський провів телефонну розмову з головою Євроради

Київ • УНН

 • 21796 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Євроради Шарлем Мішелем, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення глави держави у Тwitter.

Цитата

“Важлива розмова з Шарлем Мішелем. Головні питання — спільна протидія безпековим викликам і санкції. Обговорили останні міжнародні перемовини, активізацію мирного процесу в межах Нормандської четвірки. Віддані дипломатичному врегулюванню конфлікту. Вдячний ЄС за макрофінансову підтримку України», - написав Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон після розмови з Путіним зідзвонився із Зеленським: обговорили безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу

Через напружену ситуацією довкола України останні тижні українські дипломати та глава держави проводять постійні консультації та переговори з представниками та главами інших держав та міжнародних організацій.

Українські Національні Новини

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