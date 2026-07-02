Президент Зеленский анонсировал встречу партнеров по противоракетному щиту Freyja на саммите НАТО

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с партнерами по панъевропейскому противоракетному щиту FREYJA, передает УНН.

Зеленский подчеркнул важность реализации такого проекта и то, что все стороны должны двигаться быстро.

"Потом мы уже будем знать дату встречи лидеров именно по программе Freya. Пока что у меня нет даты. Мы очень хотели, чтобы эта встреча состоялась в июле-августе. Я думаю, так и будет. Всем нужно двигаться быстро", - сказал Президент.

Противоракета и европейская система противоракетной обороны FREYJA

Украина инициировала создание противоракетной системы, к которой привлекает европейских партнеров. Проект получил название FREYJA. Система противоракетной обороны будет строиться на базе ракеты-перехватчика FP-7.х от украинской компании Fire Point.

Производитель рассчитывает, что уже к концу 2026 года изготовить первые ракеты-перехватчики. Кроме того, недавно Fire Point подписала меморандум о сотрудничестве с немецким производителем радаров HENSOLDT. В рамках проекта компания обеспечит систему высокотехнологичными радарами TRML-4D, которые будут использоваться для обнаружения и сопровождения баллистических целей.

По словам сооснователя и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, компания также завершает переговоры с одним из европейских производителей по поставке инфракрасной головки самонаведения (IIR) для ракеты-перехватчика. Продолжаются переговоры еще с одним европейским партнером по интеграции радиочастотной головки самонаведения (RF), которая позволяет сопровождать цель по электромагнитному излучению.

Штилерман отметил, что привлечение европейских правительств, в частности Германии, существенно ускорило реализацию проекта FREYJA. Если бюрократические процедуры в странах-партнерах будут продвигаться быстро, первые перехватчики могут быть готовы уже к концу года.

В то же время для завершения создания полноценной системы необходимы и другие компоненты, которые должны предоставить европейские партнеры. В частности, речь идет о системе передачи данных от радара к ракете в режиме реального времени, а также центре командования и управления.

Fire Point ускоряет создание FREYJA - первые перехватчики могут появиться уже в этом году