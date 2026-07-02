Президент Зеленский анонсировал встречу партнеров по противоракетному щиту Freyja на саммите НАТО

$44.770.0250.980.06
ukenru
Эксклюзив
14:57 • 86 просмотра
Ракеты не помеха: как столичные врачи принимали роды в самую темную ночь атаки на КиевPhoto
12:39 • 7748 просмотра
В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф
Эксклюзив
11:56 • 14717 просмотра
рф после выборов в госдуму может объявить всеобщую мобилизацию, но победы у них не будет - эксперт
11:48 • 15404 просмотра
Жертвами атаки рф на Киев стали уже 20 человек
11:28 • 22443 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайныPhoto
10:02 • 31867 просмотра
Экономика России держится из последних сил, Кремль уже не может скрывать последствия украинских атак Photo
2 июля, 08:51 • 22601 просмотра
Каллас в ответ на атаки рф инициирует новые санкции ЕС против организаций, поддерживающих российский ВПК
2 июля, 08:20 • 28116 просмотра
Украинские беспилотники атаковали Кстовский НПЗ - один из крупнейших в россии, завод горитVideo
2 июля, 07:01 • 26767 просмотра
В Киеве в связи с жертвами атаки рф объявили траур, под завалами многоэтажки ищут семью с 15-летней девушкойPhoto
2 июля, 02:15 • 47147 просмотра
Число погибших и раненых в Киеве возросло
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+33°
2.9м/с
37%
746мм
Популярные новости
Ночная атака рф на Киев: 11 погибших, 56 пострадавших, есть пропавшие без вестиPhotoVideo2 июля, 05:21 • 46206 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованного оккупантами железнодорожного моста и НПЗ в кстово2 июля, 06:28 • 32224 просмотра
Уже 17 погибших из-за атаки рф на КиевPhoto2 июля, 08:56 • 19832 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-202609:40 • 17185 просмотра
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto11:29 • 14702 просмотра
публикации
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto11:29 • 14709 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайныPhoto11:28 • 22443 просмотра
Экономика России держится из последних сил, Кремль уже не может скрывать последствия украинских атак Photo10:02 • 31867 просмотра
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 58204 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 58827 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-202609:40 • 17192 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 70769 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 104925 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 118124 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 130140 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Президент Зеленский анонсировал встречу партнеров по противоракетному щиту Freyja на саммите НАТО

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Президент Украины сообщил о подготовке встречи лидеров по проекту FREYJA, которая может состояться в июле-августе. Система противоракетной обороны строится на базе украинской ракеты-перехватчика FP-7.

Президент Зеленский анонсировал встречу партнеров по противоракетному щиту Freyja на саммите НАТО
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с партнерами по панъевропейскому противоракетному щиту FREYJA, передает УНН

Зеленский подчеркнул важность реализации такого проекта и то, что все стороны должны двигаться быстро. 

"Потом мы уже будем знать дату встречи лидеров именно по программе Freya. Пока что у меня нет даты. Мы очень хотели, чтобы эта встреча состоялась в июле-августе. Я думаю, так и будет. Всем нужно двигаться быстро", - сказал Президент. 

Противоракета и европейская система противоракетной обороны FREYJA

Украина инициировала создание противоракетной системы, к которой привлекает европейских партнеров. Проект получил название FREYJA. Система противоракетной обороны будет строиться на базе ракеты-перехватчика FP-7.х от украинской компании Fire Point.

Производитель рассчитывает, что уже к концу 2026 года изготовить первые ракеты-перехватчики. Кроме того, недавно Fire Point подписала меморандум о сотрудничестве с немецким производителем радаров HENSOLDT. В рамках проекта компания обеспечит систему высокотехнологичными радарами TRML-4D, которые будут использоваться для обнаружения и сопровождения баллистических целей.

По словам сооснователя и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, компания также завершает переговоры с одним из европейских производителей по поставке инфракрасной головки самонаведения (IIR) для ракеты-перехватчика. Продолжаются переговоры еще с одним европейским партнером по интеграции радиочастотной головки самонаведения (RF), которая позволяет сопровождать цель по электромагнитному излучению.

Штилерман отметил, что привлечение европейских правительств, в частности Германии, существенно ускорило реализацию проекта FREYJA. Если бюрократические процедуры в странах-партнерах будут продвигаться быстро, первые перехватчики могут быть готовы уже к концу года.

В то же время для завершения создания полноценной системы необходимы и другие компоненты, которые должны предоставить европейские партнеры. В частности, речь идет о системе передачи данных от радара к ракете в режиме реального времени, а также центре командования и управления.

Fire Point ускоряет создание FREYJA - первые перехватчики могут появиться уже в этом году25.06.26, 19:14 • 13609 просмотров

Юлия Мельник

ПолитикаНовости Мира