Президент заверил, что о содержании соглашения между Януковичем и оппозицией узнал позже

"Позиция первая. Я не являюсь подписантом этого соглашения. Позиция вторая. Я не присутствовал при его подписания, и ее содержание стало известно мне позже", - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, 21 февраля суд допросил через видеосвязь П.Порошенко по делу государственной измены Виктора Януковича.