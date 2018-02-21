Президент заверил, что о содержании соглашения между Януковичем и оппозицией узнал позже
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 21 февраля 2014 года не знал о содержании соглашения между экс-президентом Виктором Януковичем, представителями оппозиции и представителями международных кругов, а узнал о нем позже. Об этом он заявил сегодня во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
"Позиция первая. Я не являюсь подписантом этого соглашения. Позиция вторая. Я не присутствовал при его подписания, и ее содержание стало известно мне позже", - сказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, 21 февраля суд допросил через видеосвязь П.Порошенко по делу государственной измены Виктора Януковича.