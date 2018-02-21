Президент запевнив, що про зміст угоди між Януковичем та опозицією дізнався пізніше
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що 21 лютого 2014 року не знав про зміст угоди між екс-президентом Віктором Януковичем, представниками опозиції та представниками міжнародних кіл, а дізнався про нього згодом. Про це він заявив сьогодні під час допиту в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
“Позиція перша. Я не є підписантом цієї угоди. Позиція друга. Я не був присутнім при її підписання і її зміст став відомий мені пізніше”, — сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, 21 лютого суд допитав через відеозв'язок П.Порошенка у справі державної зради Віктора Януковича.