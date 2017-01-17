Президент: с А.Меркель и Ф.Олландом согласовали повестку дня на ближайшее время

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время телефонного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель стороны согласовали повестку дня на ближайшие дни и недели и подтвердили эффективное сотрудничество в "нормандском формате". Об этом он заявил в интервью Bloomberg во время визита в Давос, передает УНН.

"Вчера у меня был очень долгий телефонный разговор с президентом Олландом и канцлером Меркель, и мы подтвердили наше эффективное сотрудничество в "нормандском формате" и мы согласовали повестку дня на предстоящие дни и недели", - сказал П.Порошенко.

Также он прокомментировал то, что в ЕС сейчас происходит смена лидеров стран-членов.

"В этой ситуации я оптимист. Я думаю, что несмотря на то, кто будет лидерами ЕС, это вопрос будущего ЕС, и это в интересах как Украины, так и народов стран ЕС", - добавил Президент.

Также он отметил, что Украине нужны единство и солидарность.

"Нам, Украине, и мне как украинскому Президенту необходимо от ЕС, не только от Германии, единство в ЕС. Это жизненно необходимо не только для Украины, но и для самого ЕС. И во-вторых, солидарность с Украиной", - отметил П.Порошенко.

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