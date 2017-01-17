Президент: с А.Меркель и Ф.Олландом согласовали повестку дня на ближайшее время

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время телефонного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель стороны согласовали повестку дня на ближайшие дни и недели и подтвердили эффективное сотрудничество в "нормандском формате". Об этом он заявил в интервью Bloomberg во время визита в Давос, передает УНН.