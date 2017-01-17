Президент: з А.Меркель і Ф.Олландом було погоджено порядок денний на найближчий час

"Вчора у мене була дуже довга телефонна розмова з президентом Олландом і канцлером Меркель, і ми підтвердили нашу ефективну співпрацю у "нормандському форматі" і ми погодили порядок денний на майбутні дні і тижні", - сказав П.Порошенко.

Також він прокоментував те, що у ЄС зараз відбувається зміна лідери країн-членів.

"У цій ситуації я оптиміст. Я думаю, що не зважаючи на те, хто буде лідерами ЄС, це питання майбутнього ЄС, і це в інтересах як України, так і народу країн ЄС", - додав Президент.

Також він зауважив, що Україні потрібна єдність та солідарність.

"Нам, Україні, і мені як українському Президенту необхідно від ЄС, не лише від Німеччини, єдність у ЄС. Це життєво необхідно не лише для України, але й для самого ЄС. І по-друге, солідарність з Україною", - зауважив П.Порошенко.