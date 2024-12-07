Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 94885 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 106114 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 125814 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 117121 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 121615 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 125924 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 121952 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116424 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104051 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108902 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Штурмы на Харьковщине активизировались: ВСУ уничтожили технику врага

Штурмы на Харьковщине активизировались: ВСУ уничтожили технику врага

 • 27028 просмотра
В МИД отреагировали на сообщение о задержании украинца в Грузии

В МИД отреагировали на сообщение о задержании украинца в Грузии

 • 29322 просмотра
Новые правила отключения электроэнергии: Минэнерго внесло изменения

Новые правила отключения электроэнергии: Минэнерго внесло изменения

 • 18876 просмотра
Мировые цены на масло и масла побили новый рекорд

Мировые цены на масло и масла побили новый рекорд

 • 24487 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 34947 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 94885 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 125815 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 112421 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 176046 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 172238 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 34947 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 47319 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

 • 59803 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 100992 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

 • 97839 просмотра
Актуальное
Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

Киев  •  УНН

 • 1878 просмотра

Read in English

Юн Сок Йоль признал ошибку относительно введения военного положения и контроля над СМИ из-за блокирования работы парламента оппозицией. Президент пообещал восстановить доверие граждан и сотрудничать с парламентом для разрешения кризиса.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль извинился перед гражданами за свое решение о введении военного положения. Об этом сообщает Yonhap , передает УНН.

Детали

В своем телеобращении он заявил, что понимает масштаб возмущения и готов взять на себя ответственность за последствия этого шага. 

Военное положение было введено с целью борьбы с антигосударственными действиями оппозиции, блокировавшей работу парламента. Решение предусматривало прекращение политической деятельности, контроль над СМИ и ограничение общественных собраний, что послужило поводом для обвинений в попытке подавить демократию в стране. 

Президент пообещал, что подобное не повторится, и отметил необходимость восстановления доверия граждан к власти. Он заявил о готовности сотрудничать с парламентом и обществом, чтобы разрешить кризис, вызванный его действиями.

Президент Южной Кореи отменил военное положение4 дек. 2024, 00:27 • 17463 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея