Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения
Киев • УНН
Юн Сок Йоль признал ошибку относительно введения военного положения и контроля над СМИ из-за блокирования работы парламента оппозицией. Президент пообещал восстановить доверие граждан и сотрудничать с парламентом для разрешения кризиса.
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль извинился перед гражданами за свое решение о введении военного положения. Об этом сообщает Yonhap , передает УНН.
Детали
В своем телеобращении он заявил, что понимает масштаб возмущения и готов взять на себя ответственность за последствия этого шага.
Военное положение было введено с целью борьбы с антигосударственными действиями оппозиции, блокировавшей работу парламента. Решение предусматривало прекращение политической деятельности, контроль над СМИ и ограничение общественных собраний, что послужило поводом для обвинений в попытке подавить демократию в стране.
Президент пообещал, что подобное не повторится, и отметил необходимость восстановления доверия граждан к власти. Он заявил о готовности сотрудничать с парламентом и обществом, чтобы разрешить кризис, вызванный его действиями.
Президент Южной Кореи отменил военное положение4 дек. 2024, 00:27 • 17463 просмотра