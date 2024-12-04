Президент Южной Кореи отменил военное положение
Киев • УНН
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль отменил военное положение, введенное 3 декабря. Решение принято после обращения Национального собрания и голосования Кабинета министров.
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил о приостановлении действия военного положения (ВС), объявленного 3 декабря. ВС в общей сложности длился в стране шесть часов. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.
Детали
По словам президента Южной Кореи во время живого выступления, он ранее объявлял военное положение "с твердым желанием спасти страну от антигосударственных сил, пытающихся парализовать основные функции страны и разрушить конституционный порядок либеральной демократии".
Однако в связи с обращением Национального собрания (парламент Южной Кореи, - ред.) об отмене военного положения военное положение было приостановлено. Введенные войска были выведены,
После заявления президента правительство объявило, что он провел заседание Кабинета министров, и приняло "план отмены военного положения".
Я немедленно созвал заседание Кабинета министров, но поскольку это было рано утром (по местному времени, - ред.), кворум для принятия решения еще не был собран, поэтому я как можно скорее отменю военное положение,
Из-за отсутствия кворума до принятия фактического решения возникла задержка во времени, поскольку членам Государственного Совета пришлось ждать, пока количество членов будет достигнуто.
Напомним
Кабинет Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, введенного президентом Юн Сок Йолем. Решение принято после того, как оппозиционная Демократическая партия инициировала сокращение бюджета.